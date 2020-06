Second Extinction : les dinosaures sortent les griffes dans 11 minutes de gameplay

Annoncé lors de la présentation Xbox Series X, Second Extinction n’a pas tardé avant de revenir sur le devant de la scène. Le jeu d’Avalanche a profité du IGN Summer of Gaming pour nous montrer un peu de gameplay.

Les dinos contre-attaquent

Le jeu se dévoile donc dans sa version pré-bêta, avec 11 minutes de gameplay où l’on peut voir des humains affronter de féroces dinosaures à l’aide d’armes à feu. Il faudra donc coopérer avec deux autres joueurs pour survivre, puisque chaque héros possédera ses propres caractéristiques et ses propres compétences.

Second Extinction n’a pas encore de date de sortie mais devrait débarquer sur PC, Xbox One et Xbox Series X.