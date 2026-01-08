Sea of Remnants : Le jeu de pirates de NetEase lancera une alpha en février
Du côté des jeux de pirates, on attend surtout de savoir si – ou plutôt quand – le remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag sera officialisé, étant donné qu’Ubisoft a bien du mal à conserver le secret autour de ce projet. D’ici là, on peut toujours se contenter d’une petite session de Sea of Thieves, bien jeter un œil curieux à Sea of Remnants, un action-RPG free-to-play développé par Joker Studio et édité par NetEase, qui refait parler de lui aujourd’hui avec l’annonce d’une session de test alpha.
Une alpha réservée au PC
Souvenez-vous, Sea of Remnants a été lors du State of Play de juin dernier et nous laissait entrevoir un jeu de pirates (enfin, avec des marionnettes pirates) en monde ouvert très coloré avec une ambiance assez unique, presque cartoon. Une sorte de Sea of Thieves mais beaucoup plus débridé, et sans doute avec un modèle économique un peu moins sain. La dernière vidéo du jeu vous donnera une piqure de rappel sur tout ce que le free-to-play aura à offrir.
Tout ce gameplay présenté a aussi pour but de vous montrer que le développement progresse bien, à tel point que le jeu sera jouable d’ici peu via une alpha fermée. Celle-ci aura lieu du 5 au 12 février prochain sur Steam, et les inscriptions sont maintenant ouvertes jusqu’au 23 janvier prochain.
Pour avoir une chance d’y participer, rendez-vous directement sur la page Steam du jeu, sur Reddit, sur Twitter ou bien sur le serveur Discord dédié au jeu. Notez tout de même que pour cette alpha, seule une traduction anglaise sera proposée.
La version complète de Sea of Remnants est prévue sur PC, PS5 et mobiles à une date encore indéterminée.
