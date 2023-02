Scars Above fait ses présentations dans une bande-annonce de gameplay

Récemment daté à la fin du mois de février, Scars Above est un futur jeu d’action et de tir à la troisième personne qui nous propulsera dans un univers science-fiction. Prometteur sur le papier, le titre a aussi fait une bonne première impression dans nos colonnes au détour d’une première prise en main. A quelques jours de son lancement, le studio nous représente son concept avec une bande-annonce qui fait le tour du propriétaire.

De la survie dans un monde surréaliste

Chapeauté par les développeurs serbes de Mad Head Games et repéré par l’éditeur Prime Matter, Scars Above est un TPS qui nous fait suivre l’histoire de Kate, une jeune femme qui se retrouve malgré elle sur une planète extrasolaire. L’héroïne va vite remarquer que l’endroit est totalement hostile et elle va devoir faire face à de nombreuses menaces, aussi bien vivantes qu’environnementales.

Elle part ainsi à la recherche de son équipe disparue et va se coltiner de l’exploration, des combats et de la recherche pour d’abord, tenter de survivre, puis mener à bien son expédition. Le gameplay sera jonché de moments d’action en vue à la troisième personne, contre des menaces extraterrestres et des boss coriaces, un peu d’exploration avec de la recherche de matériaux, et des énigmes dispersées un peu partout.

Scars Above est attendu pour le 28 février 2023 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series. Vous pouvez lire un premier avis dans notre preview.