Scars Above : Un TPS science-fiction prometteur ? Notre preview en vidéo

Jusqu’ici assez méconnu du grand public, Scars Above s’est assuré un beau coup de projecteur en étant présent lors des derniers Game Awards. Le TPS de science-fiction a dévoilé sa date de sortie durant l’événement, et bonne nouvelle pour celles et ceux qui l’attendent, le jeu arrive dans deux gros mois.

Avant cela, nous avons pu nus essayer au jeu pendant environ 6 heures afin de vous livrer un premier verdict sur cette production éditée par le label Prime Matter. Voici maintenant notre avis en vidéo avec des captures pour mieux illustrer nos propos.

Scars Above sortira le 28 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.