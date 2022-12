Scars Above dévoile sa date de sortie aux Game Awards avec un nouveau trailer de gameplay

Lors des Game Awards, Scars Above est venu nous montrer un nouveau trailer de gameplay, mais ce que l’on retient le plus c’est que nous avons enfin une date de sortie pour le TPS de science-fiction mêlant action et aventure.

Atterrissage en février 2023

Dans Scars Above, vous incarnez le Docteur Kate Ward, une des membres de l’équipe SCAR qui se réveille dans un environnement étrange et hostile. Déterminée à survivre, elle se lance à la recherche du reste de l’équipage, pour découvrir ce qui s’est passé. Comme vous pouvez le voir sur ces images, son périple va l’amener à découvrir des endroits mystiques et analyser un tas d’échantillons pour en apprendre plus sur l’environnement dans lequel elle évolue. Même si notre héroïne est une scientifique, elle ne se laissera pas faire pour autant puisqu’elle pourra user d’armes à feu efficaces.

Si le jeu vous intéresse, sachez qu’il sortira le 28 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One.