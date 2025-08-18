Santa Monica Studios (God of War) travaille sur une nouvelle licence ambitieuse qui pourrait être révélée cette année

Une annonce aux Game Awards ?

Le prochain projet de Santa Monica Studios, à qui l’on doit les récents God of War, pourrait faire parler de lui dès cette année. C’est ce que Cory Barlog dévoile sur Facebook (propos recueillis par Game Informer) dans un post désormais inaccessible, en déclarant qu’il s’agit bien d’une nouvelle licence qui se veut être « ambitieuse » d’un point de vue technique, et qui devrait donc sans doute se présenter comme une nouvelle vitrine de la PS5 (Pro). Il indique également que les plans actuels sont d’en dévoiler un peu plus avant la fin de cette année :

« J’aimerais vous parler un peu de notre nouveau projet. Je suis extrêmement fier du travail accompli par l’équipe de Santa Monica Studio. C’est un projet ambitieux d’un point de vue technique, et ce n’est pas chose aisée. C’est une nouvelle licence sur laquelle nous travaillons depuis des années, et si tout se passe bien, nous prévoyons de vous la présenter plus tard cette année. Je suis extrêmement enthousiaste. »

Deux options s’offrent alors au studio. La première, celle d’une présentation lors d’un State of Play/PlayStation Showcase qui aurait lieu dans les prochains mois. L’autre option, plus vraisemblable, concernerait les Game Awards qui auront lieu en décembre, et qui sont toujours un bon endroit pour une telle annonce. Quoi qu’il en soit, le studio pourrait donc enfin donner de ses nouvelles en 2025, trois ans après la sortie de God of War Ragnarok.