Le Samsung Galaxy S24 sort bientôt, voici ses caractéristiques techniques et où l’acheter

Samsung a les yeux rivés sur l’IA

Sans grande surprise, Samsung a surtout souhaité orienter la présentation de son Samsung Galaxy S24 et de son S24+ autour du thème de l’IA, qui va devenir omniprésent dans l’high-tech ces prochaines années. Que ce soit du côté de la traduction instantanée, de la retouche en quelques clics, de l’assistant photo (qui va améliorer vos clichés en zoomant ou dans la nuit) ou encore bien d’autres utilisations, l’IA est au cœur des innovations de ce nouveau modèle.

Mais ce n’est pas tout, puisque le Galaxy S24 se dote aussi d’un plus écran et d’une meilleure batterie, sans oublier un processeur encore plus performant pour vous permettre de jouer à tous les jeux Android du marché, même les plus gourmands.

Quel est le prix du Samsung Galaxy S24 ?

Et avec tout ça, il fallait s’attendre à un prix de base assez élevé. Voici les différents tarifs proposés pour la gamme des Samsung Galaxy S24 :

Samsung Galaxy 24 : 899 €

Samsung Galaxy 24+ : 1 169 €

Samsung Galaxy 24 Ultra : 1 469 e

Où acheter le Samsung Galaxy S24 ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où le Samsung Galaxy S24 est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le smartphone.

Les précommandes pour le smartphone sont déjà lancées pour ses différents modèles, mais la sortie officielle du Samsung Galaxy S24 est pour le moment fixée au 31 janvier prochain.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S24 ?

Voici tout ce qu’il faut retenir sur les fiches techniques des Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra :

Samsung Galaxy S24

Ecran : 6,2 pouces, 2340×1080 FHD+ Dynamic AMOLED / 120 Hz / 2600nits

Processeur : Exynos 2400 Galaxy Deca Core

RAM : 8 Go

Appareil photo : Appareil photo frontal : 12 Mpx Objectif grand angle : 50 MPX Double Téléobjectif : 10 Mpx Objectif ultra grand angle : 12 Mpx Zoom : Zoom optique 3x, zoom de qualité optique 2x, zoom numérique jusqu’à 30x

Batterie : 4000 mAh

Stockage : 128 Go / 256 Go

Taille : 147.0 x 70.6 x 7.6 mm

Poids : 167 g

Cadre en aluminium

Corning Gorilla Glass Victus 2

Samsung Galaxy S24+

Ecran : 6,7 pouces, 3120 x 1440 QHD+ Dynamic AMOLED / 120 Hz / 2600nits

Processeur : Exynos 2400 Galaxy Deca Core

RAM : 12 Go

Appareil photo : Appareil photo frontal : 12 Mpx Objectif grand angle : 50 MPX Double Téléobjectif : 10 Mpx Objectif ultra grand angle : 12 Mpx Zoom : Zoom optique 3x, zoom de qualité optique 2x, zoom numérique jusqu’à 30x

Batterie : 4900 mAh

Stockage : 256 Go / 512 Go

Taille : 158.5 x 75.9 x 7.7 mm

Poids : 196 g

Cadre en aluminium

Corning Gorilla Glass Victus 2

Samsung Galaxy S24 Ultra

Ecran : 6,8 pouces, 3120 x 1440 QHD+ Dynamic AMOLED / 120 Hz / 2600nits

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3 Galaxy Octa-Core

RAM : 12 Go

Appareil photo : Appareil photo frontal : 12 Mpx Objectif grand angle : 200 MPX Double Téléobjectif : 50/10 Mpx Objectif ultra grand angle : 12 Mpx Zoom : Zoom optique 3x et 5x, zoom de qualité optique 2x et 10x, zoom numérique jusqu’à 100x

Batterie : 5000 mAh

Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

Taille : 162.3 x 79.0 x 8.6 mm

Poids : 232 g

Cadre en titane

Corning Gorilla Armor