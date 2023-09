Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding et Assassin’s Creed Mirage seront disponibles nativement sur l’iPhone 15 Pro

Un monstre de puissance dans votre poche

Durant sa keynote, Apple a levé le voile sur les spécificités techniques de l’iPhone 15 Pro, qui promet d’être un foudre de guerre. Grâce à son nouveau GPU, cet appareil pourra faire tourner des jeux dans de bien meilleures conditions et avec des performances très au-dessus de la moyenne. Et on ne parle pas de jeux comme Genshin Impact ou Warzone Mobile, qui sont déjà bien gourmands, mais de jeux qui ont d’abord été conçus sur les machines de l’ancienne génération PS4/Xbox One.

Ainsi, on apprend que l’iPhone 15 Pro sera en mesure de faire tourner Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding ou encore Assassin’s Creed Mirage, et ce en version native. Pas de cloud donc, ces titres seront bien disponibles dans leur version traditionnelle, sans besoin d’avoir une grosse connexion pour y jouer. On parle de jeux qui sont tout de même relativement exigeants d’un point de vue technique, d’autant plus qu’ils devraient tourner en 30 fps avec le ray-tracing activé. Ce qui illustre bien la puissance du smartphone d’Apple. Tout cela aura évidemment un prix étant donné que le modèle d’iPhone 15 Pro le moins cher est vendu à 1 229 €.

Pas de date précise concernant l’arrivée de ces portages, mais ils devraient tous être disponibles d’ici fin 2023, sauf Assassin’s Creed Mirage qui vise le début d’année 2024. On ignore aussi le prix de ces portages.

Nouveautés & Prix iPhone 15 : ⚡️ Connecteur USB-C confirmé

✅ 5 coloris

✅ Repasse sous la barre des -1000€ !

✅ Dynamic Island

✅ Puce A16 (2022)

✅ 48 MPX (comme l'iPhone 14 Pro) avec RAW et zoom x2 numérique

✅ Deux optiques (Grand Angle et Ultra Grand Angle)

✅ Ecran… pic.twitter.com/NcSNL7XZEK — ActuGaming ✨ (@ActuG) September 12, 2023