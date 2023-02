Samba de amigo party central secouera la switch cet été

Samba de Amigo Party Central était l’une des annonces de ce Nintendo Direct qui a fuité sur les réseaux sociaux un peu plus tôt. Sega revient donc avec un nouvel épisode pour sa saga de jeux de rythme et non pas un portage, remaster ou remake d’un ancien opus.

Pensez bien aux dragonnes des Joy-Cons en jouant à Samba de Amigo Party Central

Samba et ses amis simiesques reviennent donc cet été dans un jeu qui utilisera les Joy-Cons de la Switch pour vous faire mimer des maracas à bouger en rythme sur une playlist de 40 chansons venues de genres différents comme la pop, l’EDM, la musique latine et autres. Et en plus de suivre la partition, il pourra y avoir des défis surprises pendant la musique.

Mais l’expérience ne se limitera pas qu’à cela puisqu’on retrouvera aussi des mini-jeux, de la customisation pour vos personnages en débloquant costumes et accessoires et même du jeu en ligne avec le mode World Party qui est un battle royale pour voir qui suivra le rythme le plus longtemps.

Samba de Amigo Party Central sortira cet été sur Nintendo Switch. L’exclusivité de la console n’a pas été confirmée mais elle est plus que probable vu les contrôles.