Samba de Amigo viendra aussi secouer ses maracas sur Meta Quest 2

Pour s’immerger en plein cœur de la fiesta

Samba de Amigo va donc prochainement débarquer sur les casques Meta sous ce nom et pas celui de Samba de Amigo: Party Central. Mais ne vous y trompez pas, il s’agira plus ou moins du même jeu puisqu’il contiendra la même playlist avec plus de 40 musiques à découvrir en rythme.

Il contient aussi les mini-jeux et les défis de cet épisode, la possibilité de personnaliser ses personnages, et même le monde online qui permet de prendre part à la Fiesta mondiale jusqu’à 8 joueurs et joueuses.

En revanche, il n’arrivera pas en même temps que la version Switch. Pour l’instant, Samba de Amigo est prévu sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro pour cet automne, sans qu’aucune date précise ne soit indiquée. La version Switch est quant à elle prévue pour le 29 août prochain.