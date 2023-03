Samba de amigo: party central convie sonic à la fête

Vous aviez peut-être oublié l’annonce de Samba de Amigo: Party Central lors du dernier Nintendo Direct mais Sega compte bien vous rappeler son existence en invitant son célèbre hérisson pour remuer les maracas.

Samba de Amigo veut sortir en ville et de la ville

Samba de Amigo: Party Central est un jeu de rythme exclusif à la Nintendo Switch puisqu’il se joue grâce à la capture de mouvement des Joy-Cons. En plus des mini-jeux et nouveaux modes en ligne, on retrouvera 40 chansons à interpréter et on apprend aujourd’hui que deux d’entre elles viendront de jeux Sonic.

On retrouvera donc Escape from the City de Sonic Adventure 2 (dont on vous recommande chaudement la reprise par Lyn Inaizumi la chanteuse de Persona 5) et Fist Bump de Sonic Forces (dont on se demande un peu ce qu’elle fait là). Le contenu bonus ne s’arrête pas là puisqu’il y aura un niveau inspiré de City Escape pour coller à la première musique. Sonic viendra copier les mouvements de votre avatar car non désolé, on ne l’incarne pas directement.

Un peu comme le dernier Monkey Ball, on espère que Sega se fera un peu plaisir avec ses autres licences et invitera donc par exemple quelqu’un issu de Persona ou soyons fou, pourquoi pas un remix samba de Baka Mitai pour voir le bon vieux Kiryu se déhancher avec des maracas. Nos rêves sont permis jusqu’à cet été puisque c’est à cette vague période que sortira Samba de Amigo: Party Central sur Switch.