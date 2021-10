Saints Row présente 3 quartiers de Santo Ileso

Saints Row continue sa campagne de communication. Après un petit peu de gameplay, c’est au tour de la ville de Santo Ileso de dévoiler trois de ses quinze quartiers, ceux qui abritent les bases principales des gangs qu’il faudra affronter dans le jeu.

Santo Ileso attend votre visite dans Saints Row

Volition a prévu de publier une série de vidéos pour présenter l’univers du jeu. Ce premier épisode permet de voir un peu Rancho Providencia contrôlé par Los Panteros, mais aussi le quartier des affaires nommé Lakeshore où se situe le siège social de Marshall ainsi que Monte Vista où les villas les plus luxueuses servent de squats aux anarchistes de The Idols.

On nous promet que chacun des 15 quartiers est unique que ce soit dans ses décors, ses habitants et ses points d’intérêts. Quoi qu’il en soit, le but des Saints sera de s’emparer de la ville en chassant les autres gangs de leurs territoires, cet aspect de la série ne disparaitra pas malgré le reboot.

Saints Row sortira le 25 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC et les précommandes sont déjà ouvertes.