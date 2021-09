Saints Row présente ses différentes éditions, voici où précommander

Saints Row vient d’ouvrir ses précommandes et c’est donc l’occasion de dévoiler ses nombreuses éditions. En effet, il en existe six avec trois versions numériques et trois versions physiques dont la collector que nous connaissions déjà.

Les éditions physiques de Saints Row

L’édition Day One

Contient :

le jeu de base

le bonus de précommande Idols Anarchy Pack

Cette édition day one de Saints Row est déjà disponible en précommande chez la plupart des revendeurs, que ce soit chez Amazon, ou encore La Fnac.

L’édition Criminal Custom (exclusivité Micromania)

Il s’agit d’une édition vendue uniquement chez Micromania et qui permet d’obtenir une veste et une voiture violettes et ornées du logo des Saints (présentes dans d’autres éditions). La version console est affichée à 69,99€ et la version PC à 59,99€. Elle contient :

le jeu de base

le bonus de précommande Idols Anarchy Pack

la voiture décapotable personnalisée des Saints

la veste personnalisée des Saints

Celle-ci n’est disponible que chez Micromania, en boutique ou sur leur site officiel.

L’édition Notorious

Il s’agit de la version collector vendue au prix conseillé de 99,99€. Elle contient :

le jeu de base

le Steelbook

le poster double face

quatre cartes postales

quatre cartes de personnages

l’artbook

le bonus de précommande Idols Anarchy Pack

la voiture décapotable personnalisée des Saints

la veste personnalisée des Saints

Le Los Panteros American Muscle Bundle : la moto personnalisée Furie des Panteros l’apparence d’arme lourde El Lanzador des Panteros

Le Pass d’extension

L’édition est disponible en précommande dans les boutiques suivantes :

Les éditions numérique de Saints Row

Notez qu’en dématérialisé, la version Xbox profite du Smart Delivery et la version PlayStation vous donne accès aux versions PlayStation 4 et PlayStation 5 sans avoir à s’occuper d’une quelconque mise à niveau.

L’édition standard

Cette édition coûte 99,99€ (59,99€ sur PC) et contient :

le jeu de base

le bonus de précommande Idols Anarchy Pack

L’édition Gold

Cette édition coûte 99,99€ (probablement 89,99€ sur PC) et contient :

le jeu de base

le bonus de précommande Idols Anarchy Pack

la voiture décapotable personnalisée des Saints

la veste personnalisée des Saints

Le Los Panteros American Muscle Bundle : la moto personnalisée Furie des Panteros l’apparence d’arme lourde El Lanzador des Panteros

Le Pass d’extension

L’édition Platinum

Cette édition coûte 109,99€ (99,99€ sur PC) et contient :

le jeu de base

le bonus de précommande Idols Anarchy Pack

la voiture décapotable personnalisée des Saints

la veste personnalisée des Saints

Le Los Panteros American Muscle Bundle : la moto personnalisée Furie des Panteros l’apparence d’arme lourde El Lanzador des Panteros

Le Pass d’extension

Saints Row The Third Remastered

Quel est le bonus de précommande ?

Le bonus de précommande est nommé l’Idols Anarchy Pack, il contient :

Le casque de DJ des Idoles

La batte lumineuse des Idoles

Le Grouilleur des sables des Idoles

Saints Row sortira le 25 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.