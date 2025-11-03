L’ancien design director du premier Saints Row aurait été sollicité pour produire un pitch concernant un nouvel épisode

L’idée d’un jeu dans les années 70 serait posée sur la table

C’est en tout cas ce que Stockman avance sur Reddit (relayé par VGC), dans un message où il affirme avoir la responsabilité d’accoucher d’un pitch pour un nouveau jeu Saints Row :

« On m’a demandé de préparer un pitch pour un reboot de Saints Row ! Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais mes rêves pour ce jeu sont en train de devenir réalité ! »

Il précise dans la foulée qu’il ne s’agira pas d’un épisode en réalité virtuelle, hypothèse émise par de nombreuses personnes sur Reddit dans la mesure ou l’intéressé travaille maintenant Bit Planet Games, spécialisé dans la VR. Selon PCGamesN, Stockman indique qu’il a été contacté par Embracer Group (qui détient les droits de la licence) après avoir fait un appel du pied dans ce sens lors d’une interview chez eSports Insider. À l’époque, il évoquait l’idée d’une préquelle qui se déroulerait dans les années 70, qui expliquerait comment les gangs du premier épisode se sont formés :

« On se baladerait avec des ados qui deviendraient les personnages principaux du premier jeu. On pourrait vraiment s’immerger à fond dans l’ambiance des années 70 : coupes afro, pantalons pattes d’éléphant et musique d’époque. »

Un contexte historique qui aurait permis à la série de s’émanciper et d’éviter la concurrence directe avec GTA, selon Stockman. Allez savoir si cette idée suffira à convaincre Embracer, et si la licence peut être relancée dans les années à venir.