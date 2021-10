Saints Row : Découvrez un premier extrait de gameplay partagé par Game Informer

Le postulat de base et les premières apparitions du reboot de Saints Row n’ont pas vraiment fait l’unanimité au sein de la communauté fan de la licence, et Volition a encore fort à faire pour convaincre les plus récalcitrants. C’est pourquoi le studio s’est associé à Game Informer en faisant la une du prochain numéro, mais aussi en dévoilant de nombreuses informations exclusives.

Promenade à Santo Ileso

C’est aujourd’hui un premier extrait de gameplay qui a été partagé par le site, avec deux minutes de vidéo illustrant une build du jeu en pre-alpha.

On peut ainsi mieux voir ce que nous réserve ce Saints Row in-game après avoir vu plusieurs très courts extraits, même si cette vidéo ne s’attarde que sur le côté exploration. La région de Santo Ileso se dévoile ici un peu plus, laissant entrevoir un terrain de jeu assez grand et varié.

Saints Row sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 25 février prochain. Vous pouvez déjà précommander le jeu.