Rune Factory: Guardians of Azuma dépasse les 500 000 exemplaires expédiés, un excellent démarrage pour la saga

Un petit carton pour la licence

Marvelous partage aujourd’hui les premiers chiffres de ventes pour son Rune Factory: Guardians of Azuma sorti juste avant le début de l’été. Ceux-ci se montrent très satisfaisants puisque cet épisode compte déjà 500 000 exemplaires distribués à travers le monde, et ce en prenant également en compte les ventes dématérialisées sur PC et sur l’eShop. Selon Gematsu et les chiffres du Famitsu, un peu moins de 100 000 copies auraient été vendues au Japon (plus de 75 000 sur Switch, plus de 22 000 sur Switch 2).

Un bon chiffre pour la saga, dans la mesure où cela ferait de lui l’épisode qui a atteint ce palier le plus rapidement. Si l’éditeur n’a jamais trop été enclin à partager les chiffres autour de cette saga, en 2022, il se vantait d’avoir vendu 500 000 exemplaires de Rune Factory 5… en presque 10 mois. Mais ce score est tout de même à relativiser. Le cinquième opus n’a pas connu de sortie mondiale est et d’abord sorti en mai 2021 sur Switch, avant d’arriver dans le monde entier à la fin du mois de mars. Quelques jours plus tard, il atteignait ce score, sans que l’on sache réellement combien de copies il avait déjà écoulé au Japon.

En sortant partout dans le monde à la même date, aussi bien sur Switch que sur PC, et même sur Switch 2, Rune Factory: Guardians of Azuma était donc forcé de faire mieux. C’est heureusement le cas et Mavelous peut constater qu’il y a bien un public à aller conquérir en dehors du Japon.