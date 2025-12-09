Après être sorti sur PC et Switch, Rune Factory: Guardians of Azuma arrive sur PS5 et Xbox Series

Une version physique est aussi prévue sur PS5

Il y a quelques jours, la mention d’une version PS5 de Rune Factory: Guardians of Azuma était apparue avec des trophées qui avaient fait surface, laissant ainsi peu de place au doute concernant ce portage. Finalement, Marvelous a décidé de ne pas laisser la Xbox Series de côté, puisqu’il a confirmé que Rune Factory: Guardians of Azuma arriverait aussi bien sur PlayStation 5 que sur la console de Microsoft.

Ces deux portages sont maintenant prévus pour le 13 février prochain, et pour ne rien gâcher, une édition physique sera aussi de la partie, vendue à 59,99 €. Enfin, seulement pour la version PS5, ce qui n’étonnera personne étant donné que les versions physiques de jeux du genre sont rares sur Xbox Series.

Rune Factory: Guardians of Azuma est déjà disponible sur PC, et sur les deux consoles Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, on ne pourra que vous encourager à lire notre test complet de celui-ci.