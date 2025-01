Rune Factory: Guardians of Azuma fera sa récolte le 30 mai prochain sur PC et Switch

Une sortie mondiale au programme pour cet épisode

C’est le dernier numéro en date du magazine Famitsu qui nous apprend cela (relayé par Gematsu) en accordant un dossier complet sur ce Rune Factory: Guardians of Azuma. Marvelous est enfin prêt à nous en dire davantage sur cet épisode et peut même nous révéler sa date de sortie. Vous pourrez donc jouer à Rune Factory: Guardians of Azuma dès le 30 mai prochain, aussi bien sur Nintendo Switch que sur Steam.

Une période certes riche en actualités mais qui sera peut-être plus calme en sorties, laissant le jeu de Marvelous respirer un peu. Enfin, sauf si Nintendo se décide à sortir sa Switch 2 dans ses eaux-là.

Mais nul doute que les fans de la saga seront au rendez-vous pour découvrir ce nouvel épisode, qui fera toujours la part belle à la récolte et aux amourettes, mais qui introduira de nombreuses nouveautés. Comme le fait d’incarner un danseur capable d’user de sa grâce pour faire pousser plus facilement ce qu’il a semé, tandis que l’aspect action du titre promet d’être plus poussé qu’auparavant avec un système de combat plus dynamique.