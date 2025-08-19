Routine réapparait à la gamescom 13 ans après son annonce

De retour dans le passé du futur

En 2012, le studio Lunar Software se disait qu’il serait intéressant de proposer un jeu d’horreur dans l’espace. Dans l’ombre de Dead Space et avant Alien Isolation, The Callisto Protocol ou encore Cronos: The New Dawn (dont la sortie approche), Routine voulait nous offrir une expérience de survie sur une station lunaire peuplée d’êtres fort peu accueillants.

Seulement, après l’annonce, plus rien. Le jeu a de nouveau pointé le bout de son nez en 2017, avant de disparaître à nouveau des radars… pour faire son grand retour en 2022 au Summer Game Fest. Trois ans plus tard, à Cologne, Routine s’est offert quelques dizaines de secondes dans le pré-show de l’Opening Night Live. Vous incarnerez un pauvre hère, coincé dans de sombres couloirs. Les développeurs indiquent que Routine est un jeu de science-fiction et d’horreur en vue subjective, se déroulant dans un « futur alternatif imaginé dans les années 80 », un rétrofuturisme qui a la cote. Cette ambiance semble particulièrement oppressante, surtout alors qu’Alien Earth a commencé sa diffusion sur Disney+.

La curiosité laisse place à l’instinct de survie quand le contact est brutalement rompu avec une base lunaire. Votre quête de réponses vous confronte à un ennemi convaincu que la plus grande menace, c’est vous. Chaque découverte vous plonge un peu plus dans l’inconnu, avec pour seule option de continuer d’avancer.

Comprendre et fuir

L’exploration sera évidemment la clé de la survie. Il faudra avancer coûte que coûte, analyser l’environnement, fouiller et débusquer des indices pour reconstituer les événements passés et, peut-être, trouver la clé de la fuite. Pour réussir sa quête, votre personnage aura en sa possession l’O.A.C., un appareil permettant de s’orienter, d’accéder aux terminaux et de détecter les indices — une version moderne du radar qu’on retrouve notamment dans Alien Isolation.

La bonne nouvelle, c’est qu’on a enfin une fenêtre de sortie pour ce titre que les fans d’horreur SF n’attendaient plus. Le rendez-vous est donc pris pour le quatrième trimestre 2025, à une date encore inconnue. Pour patienter, une nouvelle bande-annonce, aussi oppressante qu’intrigante, a été dévoilée. Routine sera disponible sur PC et Xbox Series, mais il sera également à retrouver dans le Game Pass.