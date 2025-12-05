Romeo is a Dead Man : Le prochain jeu de Suda51 s’ajoute à la longue liste des sorties du mois de février 2026
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Pour mieux présenter Romeo is a Dead Man, Grasshopper a décidé de s’accorder son propre showcase dans lequel Suda51 pourrait parler de son prochain jeu. Celui-ci n’aura finalement duré que 5 bonnes minutes, mais c’était plus que suffisant pour diffuser une nouvelle bande-annonce du jeu tout en précisant quelques détails, comme son prix et le fait que Grasshoper va éditer lui-même le titre.
Un petit report n’est pas à exclure
Comme toujours avec les jeux de Suda51, Romeo is a Dead Man promet d’être un jeu d’action à l’univers singulier, qui se montre aussi barré que sanglant, avec une esthétique absolument unique. Cette nouvelle bande-annonce le prouve encore une fois, et elle nous réserve en plus de cela une belle surprise : la date de sortie du jeu. On ne le voyait pas arriver aussi vite, mais finalement, Romeo is a Dead Man sera disponible dès le 11 février prochain.
Le créateur du jeu n’exclut cependant pas un éventuel report si certaines choses ne sont pas approuvées, mais on parlerait ici uniquement de deux petites semaines. Et, oui, comme chaque année, le mois de février promet d’être impitoyable pour le portefeuille. Mais Suda51 tente de vous rassurer sur ce point en indiquant que Romeo is a Dead Man ne sera pas vendu au prix fort. Le jeu sera plutôt affiché à 49,99 $, soit sans doute 49,99 € si le taux de change fait n’importe quoi.
Romeo is a Dead Man sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Date de sortie : 11/02/2026