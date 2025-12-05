Romeo is a Dead Man : Le prochain jeu de Suda51 s’ajoute à la longue liste des sorties du mois de février 2026

Un petit report n’est pas à exclure

Comme toujours avec les jeux de Suda51, Romeo is a Dead Man promet d’être un jeu d’action à l’univers singulier, qui se montre aussi barré que sanglant, avec une esthétique absolument unique. Cette nouvelle bande-annonce le prouve encore une fois, et elle nous réserve en plus de cela une belle surprise : la date de sortie du jeu. On ne le voyait pas arriver aussi vite, mais finalement, Romeo is a Dead Man sera disponible dès le 11 février prochain.

Le créateur du jeu n’exclut cependant pas un éventuel report si certaines choses ne sont pas approuvées, mais on parlerait ici uniquement de deux petites semaines. Et, oui, comme chaque année, le mois de février promet d’être impitoyable pour le portefeuille. Mais Suda51 tente de vous rassurer sur ce point en indiquant que Romeo is a Dead Man ne sera pas vendu au prix fort. Le jeu sera plutôt affiché à 49,99 $, soit sans doute 49,99 € si le taux de change fait n’importe quoi.

Romeo is a Dead Man sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.