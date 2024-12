Riot Games annonce Project K, un jeu de cartes physiques League of Legends

Un autre jeu de cartes League of Legends

Malgré le fort succès de la série Netflix, Project K ne ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Annoncé plusieurs mois après une réduction significative des effectifs chez Riot Games, notamment au sein de l’équipe de Legends of Runeterra, ce nouveau jeu de cartes physiques suscite des réactions mitigés de la part des amateurs de TCG. Bien que Legends of Runeterra continue d’être accessible aux joueurs, le développement de nouveaux contenus a été considérablement réduit suite cette restructuration. Certains joueurs perçoivent l’annonce de Project K comme une des causes de cette « mort lente » de Legends of Runeterra.

Project K est en tout cas présenté comme un TCG développé par des Rioters passionnés, visant une communauté prospère avec un écosystème compétitif. Riot Games promet un gros support du jeu en organisant régulièrement des événements et tournois dans les boutiques, entre autres. D’après la courte présentation, le jeu peut aisément se jouer en 1vs1, 2vs2 ou encore en chacun pour soi. On y retrouve d’ailleurs des artworks issus de Legends of Runeterra (ainsi que l’ancien splash art de Viktor, qui a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux récemment). On peut également y voir des decks basés sur des champions populaires comme Yasuo ou Jinx.

En attendant d’avoir plus d’informations, sachez que Project K sera disponible début 2025.