Le résumé complet du Nintendo Direct du 24 septembre avec toutes les annonces

En amont du Tokyo Game Show, Nintendo a décidé de reprendre la parole avec un nouveau Nintendo Direct, qui devait nous présenter les nouveautés de la fin d’année ainsi que les jeux de la première moitié de 2021. C’est donc 40 minutes de show qui ont été diffusées, avec quelques jeux déjà connus à cause des leaks, mais aussi quelques surprises, et pas forcément celles attendues.

Un début de show solide

Le show a pourtant démarré sur les chapeaux de roues avec l’annonce surprise d’une extension pour Monster Hunter Rise, avec Monster Hunter Rise Sunbreak, qui ajoutera naturellement de nouveaux monstres et des lieux inédits à explorer. On a pas beaucoup plus de détails pour le moment si ce n’est que cette extension sortira durant l’été 2022.

Mario Party Superstar a logiquement fait une apparition étant donné qu’il sort le mois prochain, afin de nous présenter ses fonctionnalités online dans une nouvelle vidéo.

On retiendra surtout l’annonce du nouveau jeu de Yoko Taro, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, un RPG qui n’est constitué que de cartes. On retrouvera la team Drakengard en plus de cela, mais ce n’est pas vraiment une surprise étant donné que le jeu avait déjà fuité il y a quelques semaines. On sait cependant qu’une démo devrait maintenant être disponible.

On a aussi eu la confirmation de la version Switch de Disco Elysium, qui avait fuité il y a quelques semaines, qui arrivera le 12 octobre dans sa version Final Cut. L’un des plus grands RPG de ces dernières années arrive donc sur la console de Nintendo et bonne nouvelle, il y aura aussi une version physique début 2022.

Hyrule Warriors : L’Ere du Fleau a présenté un peu plus en détail son Season Pass avec un tout nouveau trailer, qui était surtout là pour confirmer les personnages de Pruha et Faras. La vague 2 du Season Pass arrivera le 29 octobre sur l’eShop.

On ne s’y attendait pas forcément pour ce Nintendo Direct mais on va avoir un jeu de course dans l’univers Final Fantasy qui s’appellera Chocobo GP . Assez proche d’un Mario Kart dans son approche avec un jeu de course axé arcade et son système de dérapage, on pourra alors retrouver plusieurs personnages comme Bibi ou encore Shirma, même si je pense que la plupart vont tout de suite se tourner vers le Chocobo. Ca sortira sur Switch en 2022 sans plus de précision.

On pensait que le dernier personnage de Super Smash Bros Ultimate serait présenté durant ce Direct, mais Sakurai nous a fait faux bond. Mais c’était pour mieux nous donner rendez-vous le 5 octobre à 16 heures, où il révélera en long et en large le dernier combattant du Season Pass, forcément très attendu.

L’une des surprises du show avait malheureusement fuité quelques heures avant, à savoir Kirby et le Monde Oublié. Le mignon Kirby nous fait donc une Super Mario Odyssey avec ce nouvel opus, qui ressemble à un vrai jeu d’aventure 3D avec une ville façon post-apocalyptique à visiter.

On aura visiblement pas mal d’endroits à visiter avec de nombreux ennemis et de la plateforme, le tout pour une sortie programmée pour le printemps 2022.

Des mises à jour et des portages

Animal Crossing: New Horizons est passé en coup de vent pour annoncer la tenue d’un Animal Crossing Direct pour le mois d’octobre, centré sur Le Perchoir, tandis que Mario Golf: Super Rush a droit à une mise à jour gratuite qui ajoute deux personnages supplémentaires, Koopa et Ninja.

On a aussi eu droit à de rapides nouvelles de Disney Magical World 2: Enhanced Edition, où nos Mii passeront du temps avec les personnages Disney, et qui est prévu pour le mois de décembre, tandis que Star Wars: Knights of the Old Republic (le jeu original), arrivera le 11 novembre sur Switch.

On a aussi eu un bref passage de Dying Light qui est venu nous dire 2 choses. Tout d’abord, on a le premier Dying Light, qui avait déjà été annoncé, qui est venu montrer du gameplay et confirmer sa date de sortie pour le 19 octobre, puis on a appris l’arrivée de Dying Light 2 sur Switch pour 2022. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, il s’agira d’une version cloud.

Triangle Strategy est aussi venu nous montrer tous les progrès qu’il avait fait depuis sa démo jouable et le retour de la communauté tout en annonçant une sortie pour le 4 mars 2022.

Metroid Dread est quant à lui revenu se présenter une dernier fois avant sa sortie avec un nouveau trailer, mais on commence à bien le connaître.

Le Nintendo Switch Online a aussi été mis en avant avec un pack additionnel qui comprendra plusieurs jeux de la ludothèque de la Nintendo 64, comme Mario Kart 64, Super Mario 64, Star Fox 64 ou encore Ocarina of Time.

Mais ce n’est pas tout, puisque c’est aussi une partie du catalogue de la Mega Drive qui arrive sur Switch via l’abonnement, avec des titres comme Streets of Rage 2 ou bien Golden Axe. Ces catalogues seront enrichis au fur et à mesure, et histoire de retrouver les sensations d’antan, les manettes Nintendo 64 et Mega Drive seront également mis en vente, mais contre 50 euros tout de même.

On a ensuite eu un petit tunnel de jeux comme Shadowrun Trilogy qui arrivera en 2022, mais surtout Castlevania Advance Collection qui a bien confirmé son existence après plusieurs leaks. Et surprise, cette collection est disponible dès aujourd’hui.

Plus étonnant, Actraiser a fait son retour avec un remaster nommé Actraiser Renaissance, au style visuel assez discutable. Ce sera tout de même l’occasion de redécouvrir la licence sous un nouveau jour, avec quelques bonus en plus comme des boss inédits et ses deux gameplay bien séparés.

Entre cinéma, Splatoon et Bayonetta, drôle de fin de soirée

Deltarune était aussi présent pour confirmer l’arrivé de son chapitre 2 sur la console de Nintendo, mais l’un des moments les plus marquants de la soirée a été la révélation du casting du film Super Mario, produit par Illumination, le studio derrière Les Minions. Accrochez-vous, le casting est étonnant.

C’est donc Chris Pratt, le Star-Lord du MCU, qui va incarner Mario dans le film d’animation, avec Charlie Day dans le rôle de son frère Luigi. Ils iront sauver Peach, incarnée par Anya Taylor-Joy, des griffes de Bowser, doublé par Jack Black.

Et ça ne s’arrête pas là puisque Keegan-Micheal Kay sera Toad tandis que Seth Rogen sera Donkey Kong. Charles Martinet, la voix iconique de Mario dans les jeux, sera aussi au casting, mais plus dans des clins d’œil qu’autre chose, malheureusement. Sortie prévue en décembre 2022 pour ce film.

Splatoon 3 était également de la partie pour présenter un tout nouveau trailer, qui permet ainsi de mieux comprendre le contexte de ce troisième épisode.

On y découvrira la Cité Clabousse, théâtre de nombreuses guerres de territoires. Cet opus introduira de nouvelles armes et un mode Histoire bien fourni. Le titre arrivera 2022 mais on a pas eu plus de nouvelles pour le moment.

Et enfin, le dernier jeu n’était pas non plus une grande surprise vu que Nintendo avait vendu la mèche un peu plus tôt aujourd’hui. C’est donc Bayonetta 3 qui a enfin fait son grand retour, et avec un gros trailer qui nous a dévoilé le nouveau look de la sorcière.

En plus de cela, on a eu droit à un peu de gameplay pour ce nouvel épisode, qui mettra l’accent sur les gros combats de monstres façon Kaiju. Et bonne nouvelle, le titre devrait enfin arriver en 2022, même si on est évidemment pas à l’abri d’un report.

Un Nintendo Direct qui avait donc la malchance d’avoir ses deux plus grosses surprises révélées en amont, et qui n’aura peut-être pas tenu toutes ses promesses, malgré quelques dates pour les jeux à venir. On se consolera avec le retour de Bayonetta 3, qui met fin à un long silence, mais on est clairement pas en face du plus mémorable des Nintendo Direct.