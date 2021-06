Mario Party Superstars

Mario Party Superstars est dans la veine des jeux Mario Party à ceci près que cet épisode est une compilation regroupant plus de 100 mini-jeux populaires de la saga et cinq plateaux hérités des jeux de la licence sortis sur Nintendo 64. Par exemple, on compte parmi ces plateaux le gâteau d'anniversaire de Peach ou le terrain de l'espace. Tous les modes sont ici directement jouables en ligne et les mini-jeux pourront être réalisés dans leur intégralité avec les boutons et sans obligatoirement passer par les Joy-Cons.