Monster Hunter Rise annonce une extension majeure avec Sunbreak

Première information de ce Nintendo Direct, l’annonce surprise d’une grosse extension pour Monster Hunter Rise appelée Sunbreak.

Après le froid, la chaleur du soleil ?

A l’instar de Monster Hunter Iceborne pour Monster Hunter World, Monster Hunter Rise aura sa grosse extension avec Sunbreak. On n’est sait pas plus pour l’instant si ce n’est que l’on aura droit à de nouveaux lieux, de nouveaux monstres, de nouvelles mécaniques de gameplay et de nouvelles quêtes. On peut donc s’attendre à du contenu du même acabits qu’Iceborne. Vous pouvez d’ailleurs observer le monstre vedette de cette extension assez semblable au Velkana de Iceborne d’ailleurs.

L’extension sortira en été 2022 et demandera le jeu de base pour fonctionner.