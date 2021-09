Dying Light 2 annoncé sur Switch en Cloud, le premier sortira le 19 octobre

Cet été, Techland avait confirmé la venue du premier Dying Light sur Switch, sans pour autant montrer de gameplay ou annoncer de date de sortie. Le studio polonais a finalement profité du Nintendo Direct de ce mois de septembre pour faire une apparition et rectifier le tir, tout en annonçant une petite surprise pour sa suite.

Les zombies vous suivront partout

Ce sera donc le 19 octobre 2021 que l’on pourra mettre la main sur Dying Light premier du nom sur Nintendo Switch à travers sa Platinum Edition. L’édition physique est confirmée et regroupera le jeu sur une cartouche, la carte, un guide de survie et quelques stickers. L’ensemble de l’aventure est présente, avec les 4 DLC majeurs (The Following, Hellraid, Cuisine & Cargo et The Bozak Horde) ainsi que les 17 skins déployés depuis.

Puis, on a eu la petite surprise de voir Dying Light 2 s’annoncer sur Nintendo Switch. Bien sûr, il ne s’agira pas d’un portage, mais bien d’une version Cloud, comme on a déjà pu le voir pour certains titres assez majeurs, comme Control ou prochainement Marvel’s Guardians of the Galaxy. Cette version cloud sortira à la même date que les autres versions, le 4 février 2022. Une démo sera également déployée le même jour.