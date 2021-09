Castlevania Advance Collection : Un key art et un listing des jeux apparaissent

C’est probablement l’un des secrets les moins bien gardés du moment. La compilation Castlevania Advance Collection a déjà été listé par plusieurs organismes de classification et on a désormais plus vraiment de doute sur le fait qu’elle existe bel et bien. Un nouvel élément vient balayer les quelques doutés qui subsistaient.

Une annonce ce soir ?

L’organisme de classification des jeux à Taiwan, qui a déjà récemment enregistré la compilation, a mis à jour la fiche du produit (relayé par FinalWeapon) pour afficher un key art pour cette Castlevania Advance Collection. Mais ce n’est pas tout, on a également un listing des jeux qui seraient compris dans cette collection, à savoir :

Castlevania: Circle of the Moon

Castlevania: Harmony of Dissonance

Castlevania: Aria of Sorrow

Castlevania: Dracula X

Reste à savoir quand cette collection sera officiellement annoncée, mais on imagine que le Nintendo Direct de ce soir est tout trouvé pour mettre en lumière cette Castlevania Advance Collection, prévue pour sortir sur Switch, mais aussi sur PC, PS4 et Xbox One.