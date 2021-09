Kirby et le Monde Oublié annoncé sur Switch

Même s’il avait fuité un peu plus tôt sous le nom de Kirby and the Forgotten Land, Kirby et le Monde Oublié est officiellement annoncé lors de ce Nintendo Direct avec un trailer qui a des relents de Super Mario Odyssey.

Le Kirby post-apocalyptique tant attendu

Dernièrement cantonné aux F2P de la console, Kirby reviendra sur Switch avec une toute nouvelle aventure ambitieuse en 3D. Notre héros rose bonbon devra explorer un mystérieux monde en ruine et abandonné d’une civilisation passée. Il s’agira donc d’un jeu de plateforme avec énormément de zones à explorer, et l’on retrouvera bien évidemment les différentes transformations grâce au pouvoir de sa voracité.

Kirby et le Monde Oublié sortira au printemps 2022 sur Nintendo Switch.