Bayonetta 3 revient avec un nouveau trailer et nous promet une sortie en 2022

Enfin. On n’osait presque plus y croire malgré les nombreuses prises de parole de Hideki Kamiya, assurant que le développement du jeu se portait bien, mais Bayonetta 3 est bien en vie et le prouve ce soir lors du Nintendo Direct. Il fallait donc bien croire PlatinumGames quand son dirigeant, Atsushi Inaba, déclarait que c’était Nintendo qui choisissait quand et où montrer le jeu, et l’éditeur a naturellement choisi l’un de ses Nintendo Direct.

Nouveau look pour l’héroïne

La surprise avait été un peu éventée quelques heures auparavant, mais les fans se réjouiront tout de même de revoir leur sorcière préférée en action dans une toute nouvelle vidéo.

C’était le dernier jeu de ce Nintendo Direct, et il a donc eu droit à un trailer assez conséquent, avec un nouveau look pour Bayonetta, et un peu de gameplay en plus. Visiblement, la bataille de kaiju sera l’une des features principales du jeu, qui fera toujours plus dans la démesure.

On nous promet alors une sortie en 2022 pour le titre, mais avec la période actuelle et l’historique du jeu, on restera prudent, et on attendra une date plus précise avant de compléter s’enjailler.