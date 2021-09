Chocobo GP annoncé pour 2022, un jeu de course dans l’univers Final Fantasy

On ne s’y attendait pas forcément, mais Square Enix a profité du Nintendo Direct de cette nuit du 23 au 24 septembre pour annoncer un nouveau titre : Chocobo GP. A la vue des premières images, vous comprenez rapidement le concept, il s’agit d’un jeu de course qui reprend l’ambiance Final Fantasy et où notre Chocobo sera la grande star.

A vos marques, prêts…

Pour l’instant, peu d’informations ont été données sur ce Chocobo GP mais l’on sait tout de même qu’il s’agit d’un jeu de course axé arcade, qui rappellera forcément un certain Mario Kart sur la même console. Il semble s’agir d’une exclusivité Nintendo Switch, prévue pour 2022, sans plus de précision non plus sur la période de sortie.

On sait cependant que l’on pourra choisir une dizaine de personnages, parmi lesquels on peut remarquer Bibi, mais aussi Shirma et d’autres, bien que beaucoup d’entre nous risquent d’opter pour le Chocobo, qui semble incontestablement être le premier choix. Les véhicules auront des statistiques différentes, que ce soit au niveau de la vitesse ou de l’accélération et on y retrouve une mécanique de dérapage bien connue des amateurs de jeux de course.

Il faudra encore patienter pour en voir plus sur le titre puisqu’il faut se contenter d’une arrivée l’année prochaine. Le Tokyo Game Show permettra peut-être d’en savoir plus mais il faudra sans doute attendre 2022 pour de nouvelles images.