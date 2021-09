Square Enix annonce Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, un RPG avec des cartes par Yoko Taro

Début août, un listing venait confirmer l’enregistrement du domaine Voice of Cards: The Isle Dragon Roars par Square Enix, sans que l’on sache vraiment ce qui se cachait derrière ce nom à cette époque. L’éditeur japonais confirme aujourd’hui qu’il s’agit en réalité d’un nouveau jeu chapeauté par Yoko Taro (NiER), et le titre a droit à un premier teaser.

Yoko Taro a les cartes en main

Tout ce que l’on sait du jeu pour le moment, en dehors de cette vidéo, c’est qu’il s’agira d’un RPG avec un système de cartes. Yoko Taro embarque avec lui un staff qu’il connait bien, puisque l’on retrouvera Yosuke Saito en tant que producteur exécutif, Keiichi Okabe à la bande-son, et Kimohiko Fujisaka pour le design des personnages. Et si tout ce beau monde vient des séries NiER et surtout Drakengard, Yoko Taro a rapidement affirmé qu’il ne s’agirait pas d’un jeu se déroulant dans cette dernière licence.

Si aucune plateforme n’a été annoncée pour le moment, le listing repéré par Gematsu début août laisse penser que le jeu pourrait arriver sur PlayStation 4. On attend maintenant peut-être des nouvelles informations lors du Tokyo Game Show dès le 30 septembre.