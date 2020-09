Le résumé complet de la conférence PS5 du 16 septembre

Cette nouvelle conférence PS5 était très attendue par les joueurs, qui désiraient surtout connaître le prix et la date de sortie de la prochaine console de Sony. Mais en dehors de cette annonce, le constructeur nous a réservé un show rempli de jeux, avec de nombreuses retours mais aussi quelques surprises.

Un départ tonitruant

Sony n’a pas perdu de temps et a ouvert sur l’annonce d’un jeu qui faisait l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers jours. Oui, Final Fantasy XVI a bien été dévoilé en ouverture de la conférence, avec un long trailer qui nous permet d’admirer l’univers de ce tout nouvel épisode.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet opus prend un parti pris bien différent des derniers épisodes, avec un aspect médiéval plus prononcé, tout en gardant une bonne dose d’action avec des combats très rythmés, et un protagoniste qui semble avoir des pouvoirs plus ou moins similaires à ceux de Noctis de FF XV, pour ce qui est de ses déplacements très rapides.

Le titre n’est cependant pas prêt de sortir, puisque Naoki Yoshida et Hiroshi Takai, producteur et directeur respectif du jeu, nous promettent des nouvelles pour 2021 seulement. On sait en revanche que cet opus sera une exclusivité temporaire de 6 mois sur PS5, ce qui veut dire qu’il arrivera sur PC une fois cette période terminée. Il est aussi une exclusivité console temporaire d’un an, comme Final Fantasy VII Remake. Il n’est donc pas exclu qu’il arrive ailleurs après cette période.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales a ensuite présenté une longue séquence de gameplay, qui nous a permis de voir les pouvoirs uniques de Miles lors d’une séquence d’action qui allait à un rythme effréné.

On a ici la confirmation que le titre sera bien un titre de lancement pour la PlayStation 5, mais aussi qu’il sera disponible sur PlayStation 4. Un bundle avec le jeu Marvel’s Spider-Man a lui aussi été annoncé dans la foulée.

L’une des autres grosses surprises de cette conférence était le reveal de Hogwarts Legacy, le jeu Harry Potter qui se fait attendre depuis des mois. Ça y est, Warner Bros lève enfin le voile sur cet Action-RPG en monde ouvert, qui se déroulera durant la fin des années 1800.

On y incarnera un étudiant de Poudlard, qui devra suivre des cours, apprendre de nouveaux sorts, mais aussi combattre des créatures célèbres du monde d’Harry Potter, tout en découvrant de nombreux lieux qui feront forcément écho chez les fans de la saga. Le titre arrivera en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S.

Des jeux déjà annoncés qui reviennent

Moins surprenant, Call of Duty Black Ops Cold War est venu une nouvelle fois se présenter, en dévoilant un extrait de sa campagne solo. On retiendra surtout qu’une alpha exclusive réservée aux joueurs PS4 sera disponible du 18 au 20 novembre.

Resident Evil Village est enfin revenu sur le devant de la scène avec un nouveau trailer, qui nous présente une nouvelle fois Chris, mais aussi les ennemis de cet opus et les environnements que va parcourir Ethan.

Malgré son report au deuxième trimestre 2021, Deathloop a lui aussi profité de la conférence pour montrer du gameplay. Le titre d’Arkane Studios nous montre ainsi les différents pouvoirs et les armes de notre héros, qui sera coincé dans une boucle sans fin.

On ne l’attendait pas forcément, mais Devil May Cry V va profiter d’un nouveau contenu avec une édition spéciale sur la nouvelle génération, qui nous permettra d’apprécier le jeu dans sa meilleure qualité, mais aussi de jouer Vergil dans une toute nouvelle histoire. Un DLC sera disponible pour profiter de ce contenu sur les plateformes déjà existantes.

Une fin de conférence solide

On passera rapidement sur les nouveaux trailers d’Oddworld Soulstorm et Five Nights at Freddy’s: Security Breach, qui vient d’être annoncé, pour se concentrer sur la vidéo de gameplay de Demon’s Souls Remake, qui nous permet de voir toutes les améliorations apportées par cette nouvelle version.

Le titre de Bluepoint montre ici que l’univers du jeu profite véritablement de cette refonte graphique, qui parvient à conserver le ton et l’esprit du jeu. Demon’s Souls Remake sera d’ailleurs l’un des titres de lancement de la PS5.

On a ensuite eu droit à l’annonce du programme PlayStation Plus Collection, un service qui regroupera les jeux majeurs de la génération PS4, comme God of War, Persona 5 ou encore Uncharted 4 (soit quasiment tous les jeux de la gamme PlayStation Hits) et qui permettra de télécharger gratuitement ces titres.

La conférence s’est bien entendu achevée sur le prix de la PS5, fixé à 499€ pour la version standard, et à 399€ pour la Digital Edition. On nous annonce aussi que la console sera disponible chez nous dès le 19 novembre, contrairement à d’autres pays comme les Etats-Unis où elle arrivera une semaine avant, le 12 novembre.

Vous vous en doutez, Sony n’a pas oublié de nous livrer un dernier one-more-thing, et c’est Kratos en personne qui s’est occupé de conclure cette conférence. Le prochain God of War a fait une brève apparition en montrant simplement un logo et en affirmant que le « Ragnarok arrive« . Un 2021 en fin de vidéo nous indique que le jeu est pour l’instant prévu pour l’année prochaine sur PS5, sans plus de précisions.

C’est tout pour cette conférence, qui a montré de très gros jeux attendus avec un rythme très soutenu. Nul doute que Sony a frappé fort ici, même si le reste de la communication durant la soirée a été très laborieux, avec de nombreux cafouillages et détails obscurs révélés en catimini. Néanmoins, la PS5 a enfin livré toutes les infos que l’on attendait, ce qui laisse maintenant le choix au public qui peut se lancer ou non dans la nouvelle génération.

Pour tout savoir sur l’actualité de la PS5, n’hésitez pas à consulter notre guide complet, mais aussi la liste de tous les jeux qui seront disponibles sur la console. Les précommandes démarreront très prochainement.