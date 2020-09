PlayStation 5 : Une PlayStation Plus Collection disponible au lancement de la console

On l’a encore vu ces derniers jours, l’offre service côté Microsoft se veut toujours plus agressive et constitue un argument solide face à PlayStation, qui avec son PlayStation Now et le PlayStation Plus n’est pas non plus largué mais paraît moins bien armé. Lors du dernier showcase PlayStation, Sony a lancé comme riposte la PlayStation Plus Collection pour sa future machine.

Des grands classiques PS4 disponibles au lancement

Tandis que l’on connait à peu près les jeux que la PlayStation 5 accueillera au lancement, Sony apporte aux abonnés PlayStation Plus un avantage notable dès le 19 novembre, jour de la sortie de la nouvelle machine du constructeur nippon. Ainsi, la Playstation Plus Collection regroupera des jeux majeurs de la génération PlayStation 4, uniquement jouables sur PlayStation 5, histoire de supporter une certaine forme de rétrocompatibilité sans coût supplémentaire pour les abonnés et gonfler un peu le nombre de titres jouables dès le jour J.

Voici tous les jeux concernés à l’heure actuelle, en précisant que l’on ne connaît pas leur durée de disponibilité, et que la liste peut varier selon les pays :

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFAMOUS: Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil VII

The Last of Us Remastered

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief’s End

La PlayStation 5 sortira le 19 novembre en France et est d’ores et déjà précommandable. N’hésitez pas d’ailleurs à consulter le wiki complet de la machine afin de tout savoir à son sujet, avant de pourquoi pas passer à la caisse.