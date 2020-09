Devil May Cry 5 : Special Edition s’annonce en vidéo sur PS5 et Xbox Series X

Devil May Cry 5 a fait de nouveau parler de lui lors du showcase consacré à la PlayStation 5, afin d’y annoncer simplement Devil May Cry 5 : Special Edition. Bien évidemment, le trailer nous a confirmé un nouveau personnage jouable bien apprécié des joueurs…

Une édition spéciale avec Vergil jouable !

Comme nous avons pu l’observer à travers ce premier trailer, Devil May Cry 5: Special Edition permettra enfin de jouer Vergil. Qu’on se le dise, cette vidéo nous montre clairement que le feeling sera aussi plaisant que spectaculaire du côté du frère de Dante.

De plus, que nous réserve cette Special Edition de Devil May Cry 5 ? En sus de nous autoriser à jouer Vergil, le soft s’offrira dans un premier temps le mode Legendary Dark Knight, déjà présent sur Devil May Cry 4: Special Edition et étant un mode de difficulté chaotique avec une palanquée d’ennemis à dézinguer à l’écran.

Egalement, le soft aura à son actif un mode turbo qui devrait augmenter la vitesse du jeu d’une à deux fois comparé à la vitesse normale. Nous aurons aussi la présence du Ray Tracing pour les versions PS5 et Xbox Series X, ce qui semblait plus que logique jusque là.

Quelques infos supplémentaires et des précisions sur sa date de sortie

Au rayon des autres informations que nous avons pu trouver sur le PlayStation Blog, les joueurs auront la possibilité sur PS5 de privilégier la performance du fameux ray tracing – 4k et 30 FPS – ou bien le framerate – 1080p 60 FPS -. Même son de cloche pour le mode performance de la PS5, qui devrait permettre aux joueurs de jouer jusqu’à 120 FPS sous réserve d’un téléviseur compatible avec cette fonctionnalité.

Enfin, au-delà de nouvelles possibilités de gameplay pour Vergil avec son fameux mode concentration, sachez que Devil May Cry 5 : Special Edition sera aussi compatible avec la DualSense, soit la nouvelle manette PS5. Dans les vibrations comme dans le feeling général, on devrait ressentir les coups d’épée de Nero ou les pétoires de Dante pour une immersion sonore optimale.

Pour le reste, sachez que Devil May Cry 5 : Special Edition sera disponible au lancement de la PS5 et de la Xbox Series X en version digitale seulement. Pas de version physique donc, mais notez que les joueurs PC, PS4 et Xbox One ne seront pas lésés, le contenu de la Special Edition sortant quant à lui sous la forme d’un DLC payant plus tard dans l’année.

Que d’informations à retenir en somme, et rappelons une nouvelle fois que Devil May Cry 5 : Special Edition sortira au lancement de la PS5 et Xbox Series X en version numérique. Concernant le contenu de la Special Edition sur PC, PS4 et Xbox One, le tout déboulera plus tard sous la forme d’un DLC.