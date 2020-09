Marvel’s Spider-Man Miles Morales : gameplay et version PS4

Après le prélude Final Fantasy XVI, c’est Marvel’s Spider-Man Miles Morales qui est venu donner des nouvelles lors de la présentation PlayStation 5. C’était l’occasion de dévoiler du gameplay et d’annoncer que le jeu sortira bien le même jour que la console, mais aussi sur PlayStation 4.

Du gameplay survolté

Il faut dire que ce qu’on a vu donnait très envie car tout semble un cran au-dessous au niveau des combats, notamment grâce aux pouvoirs supplémentaires de Miles. Mais penchons-nous d’abord sur l’histoire qui se déroule après le jeu original.

On s’intéresse au quartier d’Harlem vers Noël et surtout en pleine campagne électorale avec comme candidate Rio Morales, la mère de Miles. Et puisque l’on parle de son entourage, il aura aussi droit à son ami Ganke Lee qui connait son identité secrète. Pour les fans du MCU, il s’agit du personnage qui a inspiré la création de Ned pour accompagner Peter.

Du côté des adversaires, Miles se retrouvera au milieu d’une guerre entre les mercenaires de la société Roxxor et l’Underground, une organisation criminelle dirigée par le Bricoleur (Tinkerer). C’est un de leur affrontement qui donne lieu à la séquence de gameplay sur le pont qui s’écroule, rappellant ainsi des souvenirs très récents aux joueurs d’Avengers.

La bonne nouvelle pour les impatients sans PlayStation 5

La surprise, c’est surtout que le Marvel’s Spider-Man Miles Morales sortira également sur PlayStation 4 avec bien entendu une mise à niveau gratuite sur PlayStation 5 quand vous aurez la console (donc quand vous aurez réussi à la précommander). Et il y aura même une édition Ultimate sur PS5 pour ajouter un code de téléchargement pour Marvel’s Spider-Man Remastered.

Bien entendu cette version profitera des améliorations graphiques et de performances (60 FPS constants et chargement quasi-instantanés) de Miles Morales mais il y aura également les DLC inclus, un nouveau mode photo, trois costumes inédits et des nouveaux trophées.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales sortira donc le 19 novembre sur PlayStation 4 et PlayStation 5.