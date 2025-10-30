Resident Evil Requiem ouvre ses précommandes et dévoile ses éditions, avec une manette Pro Switch 2 et un amiibo

Une arrivée en fanfare chez Nintendo et sur l’Epic Games Store

Et pour nous présenter tout ce qu’il y a à savoir sur Resident Evil Requiem, Capcom a fait appel à Maggie Robertson, la doubleuse iconique de Lady Dimitrescu. On nous rappelle aussi que Resident Evil 7 et Resident Evil Village sortiront tous les deux le 27 février prochain sur Switch 2. Mais pour ce qui est de Requiem, c’est l’ouverture des précommandes qui est mise en avant sur PC via PC et l’Epic Games Store (pour la première fois de la saga), PS5, Xbox Series et Switch 2.

Deux éditions seront proposées. Une édition Standard, celle que vous retrouverez facilement dans le commerce, et une édition Deluxe (qui sera aussi disponible en version physique avec un steelbook). Cette dernière comprendra :

5 costumes (dont celui de Lady Dimitrescu pour Grace)

4 skins d’armes

2 filtres visuels

2 accessoires

Un pack audio

Des documents numériques

Un costume «Apocalypse » pour Grace en cas de précommande

De plus, Capcom a annoncé qu’une manette Pro Nintendo Switch aux couleurs de Resident Evil Requiem sera bientôt proposée à la vente. Et ce n’est pas tout, puisque pour fêter l’arrivée de la saga sur Switch 2, Grace aura même droit à son propre amiibo, prévu pour l’été 2026. Et pour compléter le tout, si vous précommandez le jeu sur l’Epic Games Store, vous obtiendrez des objets exclusifs liés au jeu dans Fortnite.

Enfin, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cet épisode, même si l’on imagine que le jeu sera présent aux prochains Game Awards, Capcom préfère nous donner rendez-vous en début d’année prochaine (sans dire quand précisément) pour un Resident Evil Showcase qui donnera davantage de détails.

Où acheter Resident Evil Requiem au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Resident Evil Requiem est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On voit ainsi que le prix de vente initial n’est heureusement pas respecté, et qu’il est possible de trouver le jeu dans la plupart des enseignes aux alentours de 59,99 €, ce qui fait déjà une belle économie.

Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.