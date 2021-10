Resident Evil Village passe le cap des 5 millions d’exemplaires distribués

C’est l’heure des bilans financiers pour le deuxième trimestre de l’année fiscale, et Capcom est décidément très loquace sur le sujet. Il y a peu, on a appris que Resident Evil VII s’était vendu à 10 millions d’exemplaires, ce qui était remarquable pour la série, et c’est maintenant au tour du dernier opus en date, Resident Evil Village, de faire l’étalage de ses beaux chiffres de ventes.

Un lancement plus que réussi

En juillet dernier, on avait laissé le titre avec 4,5 millions de ventes, ce qui faisait de lui l’opus qui avait atteint ce chiffre le plus rapidement pour la série. Quelques mois plus tard, on apprend donc via Capcom que Resident Evil Village a été distribué à 5 millions d’exemplaires (les ventes dématérialisées sont aussi comptées ici).

C’est donc une nouvelle fois la preuve que le jeu réalise le meilleur lancement, puisqu’au même stade, Resident Evil VII s’était vendu à 4,1 millions d’exemplaire « seulement ». On imagine donc que ce Resident Evil Village a le potentiel pour dépasser le septième épisode d’ici quelques années, s’il parvient à se vendre sur la longueur.