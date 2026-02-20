Resident Evil Requiem : Capcom vous demande poliment de ne pas partager les fuites qui se propagent sur le jeu

Les fuites devraient devenir de plus en plus difficiles à esquiver

Reconnaissant que des fuites sont bel et bien en train de se propager autour de Resident Evil Requiem, Capcom a voulu adresser un message à la communauté pour prévenir que ses équipes juridiques sont bien sur le coup, et seront intransigeantes avec celles et ceux qui s’amusent à vouloir gâcher la surprise du public :

« Merci de ne pas publier ni partager de fuites ou de spoilers avant la sortie de Resident Evil Requiem. Nous souhaitons sincèrement que chacun puisse profiter pleinement de l’histoire et de l’expérience du jeu. Notre service juridique continuera d’émettre des demandes de retrait et de suppression concernant toute fuite, afin de préserver votre expérience dès le premier jour. La sortie approche à grands pas et nous avons hâte de découvrir vos réactions une fois le jeu disponible. »

Pas sûr pour autant que Capcom arrive à tout contenir tant ces choses peuvent se propager encore plus rapidement que le virus T. Encore une fois, il est bon de rappeler de faire attention sur les réseaux sociaux en masquant certains mots-clés, que ce soit le nom du jeu ou des personnages.

Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Pour en savoir davantage sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre aperçu.