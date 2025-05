Repoussé en mars dernier, Killing Floor 3 arrivera finalement le 24 juillet

Annoncé au cours de la Gamescom 2023, Killing Floor 3 s’est depuis fait désirer auprès des fans qui ont pu s’essayer aux précédents opus de ce FPS bourrin à forte composante coopérative. C’était donc avec une certaine déception que le public se retrouvait sans horizon de sortie après un report nécessaire effectué en mars dernier.

Heureusement, le flou se dissipe aujourd’hui puisque, dans un communiqué de presse, Bryan Wynia, directeur créatif chez Tripwire Interactive, a pris la parole pour révéler que la sortie sera pour cet été :

« Depuis le report de Killing Floor 3, nous avons consacré ce temps de développement supplémentaire à répondre aux retours de la communauté, afin que le prochain chapitre de cette franchise culte d’action et d’horreur soit à la hauteur de notre vision commune. Le soutien de nos fans a été incroyable, et avec la nouvelle date de sortie du 24 juillet en ligne de mire, nous sommes ravis de partager cette vision avec les joueurs non seulement dès le lancement, mais aussi via l’ajout régulier de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus qui font la renommée de notre studio. »

Une bonne nouvelle qui montre le bout du tunnel à ce projet qui nous avait laissé une impression tout à fait positive quant à sa capacité à garder un ADN fort tout en se modernisant suffisamment.

Killing Floor 3 débarquera donc finalement le 24 juillet sur PC (via Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.