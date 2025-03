Initialement prévu pour ce mois de mars, Killing Floor 3 est finalement repoussé à une date indéterminée

Une bêta qui a remis les choses en perspective

Le studio a publié une FAQ dans laquelle il indique préférer jouer la carte de la prudence autour de Killing Floor 3, notamment suite aux retours sur la bêta. Le jeu ne répond pas encore parfaitement au résultat souhaité par Tripwire, et c’est pourquoi le jeu ne sortira pas le 25 mars prochain, sans que l’on sache pour autant quand il arrivera maintenant :

« Nous avons pris la décision de reporter la sortie de Killing Floor III à une date indéterminée plus tard en 2025. Après avoir pris le temps de recueillir et de discuter des commentaires de notre récente bêta fermée, nous avons réalisé que nous avions raté notre objectif. Notre objectif n’est pas seulement de faire de Killing Floor III une avancée ambitieuse pour la franchise, mais aussi de maintenir l’expérience de base que vous connaissez et aimez. »

Le studio indique vouloir améliorer les performances du jeu et sa stabilité, ainsi que l’interface utilisateur et les sensations provoquées par les armes. Il prévient qu’il ne pourra pas répondre à toutes les demandes rapportées suite à la bêta, mais espère lancer le jeu dans une version plus aboutie.

Killing Floor 3 est prévu sur PC (via Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series.