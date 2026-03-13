Remothered: Red Nun’s Legacy s’annonce sur PC et consoles et marquera la troisième entrée dans la licence horrifique

Le dernier chapitre de la trilogie

Six ans après l’opus Tormented Fathers, Remothered: Red Nun’s Legacy va venir clore une trilogie initiée en 2018. La protagoniste de cet épisode se nomme cette fois Susan, et il est question de partir à la recherche de sa fille disparue. Seule et désespérée, elle va devoir s’aventurer sur les ruines d’une résidence noble appartenant à la famille Ashmann.

Le trailer nous donne déjà une impression de ce qu’implique la culture du mythe de la Nonne rouge, en la voyant (elle ou une de ses adeptes) se délecter de boyaux au beau milieu d’une église. Un des symboles de l’horreur caractéristique de la saga, qui sait aussi baigner dans le psychologique.

Vulnérable face aux présences inquiétantes déambulant dans les environs, Susan saura quand même se défendre, même s’il faut toujours privilégier la furtivité et la malice plutôt que les affrontements frontaux. Avec des énigmes toujours au programme, on nous promet aussi quelques nouveautés au niveau du gameplay, notamment liées à « l’hypnose et à la manipulation de l’environnement ».

Enfin, et point intéressant, cet épisode est le dernier de la trilogie, même s’il se destine autant aux fans de la première heure qu’aux néophytes. Remothered: Red Nun’s Legacy arrivera cette année sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series et Switch 2.