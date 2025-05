Red Dead Redemption 2 pourrait bénéficier cette année d’une version Switch 2, tout comme du fameux patch PS5 et Xbox Series

Cette fois c’est la bonne ?

La grosse rumeur nous vient de Gamereactor. Selon David Caballero, des sources proches de Rockstar auraient confié au site que Red Dead Redemption 2 prévoyait au courant de l’année une arrivée sur Switch 2. Pour étayer son info, Gamereactor avance une petite liste de jeux ayant fait l’objet de rumeurs quant à une sortie sur Switch 2, avant d’être confirmés lors du dernier Nintendo Direct.

C’est le cas de Cyberpunk 2077, Split Fiction, Elden Ring ou encore Final Fantasy VII Remake, dont on pourrait même attendre toute la trilogie. Sauf que voilà, Red Dead Redemption 2 faisait aussi partie de ces noms, or rien n’a encore été évoqué officiellement de la part de Rockstar.

Avec donc la confirmation de personnes proches du studio américain, Gamereactor semble donc suffisamment sûr de son coup pour évoquer RDR 2 sur Switch 2. L’autre bonne nouvelle, c’est que cette disponibilité impliquerait aussi, et enfin, une version PS5 et Xbox Series.

Désespérément attendu par celles et ceux voulant profiter, par exemple, d’un meilleur framerate, le fameux « patch next gen » (devenu « patch current-gen », depuis le temps) pourrait bien devenir réalité. Un temps prévu par Rockstar pour finalement se concentrer sur GTA VI, arrivera-t-il cette fois en même temps que la version Switch 2 ? Plus tard ? Rien n’est sûr, et on attendra de toute façon davantage d’informations avant de sauter au plafond.