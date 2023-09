Une version Switch de Red Dead Redemption 2 a été repérée au Brésil, nouveau portage en vue ?

Une autre version cloud ?

Le jeu de Rockstar est bien listé sur Switrch chez l’organisme brésilien, au même titre que les versions PC, PS4 et Xbox One du jeu. Cependant, on ignore encore si cela est un ajout récent ou non, ce qui nous aiderait à voir si l’on peut s’attendre à un vrai portage dans les mois à venir. Lorsqu’un projet est listé chez un organisme, peu importe le pays, l’officialisation suit peu de temps de temps après, mais il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude que cette version Switch de Red Dead Redemption 2 existe bel et bien.

Cela pourrait sembler logique pour certains, étant que le premier épisode est sorti il y a peu de temps sur Switch, mais ce portage est bien plus compliqué à réaliser que celui sorti durant l’ère PS3/Xbox 360. On pourrait s’imaginer qu’il s’agisse d’une version cloud, mais ces versions sont soit rarement listées chez les organismes, soit directement mentionnées comme tel. Le mystère reste donc encore entier pour le moment.

