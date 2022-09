Deathloop arrive enfin sur Xbox Series, et directement sur le Xbox Game Pass

Avec le rachat de Bethesda par Microsoft, ce n’était finalement qu’une question de temps avant que Deathloop s’offre un portage sur les consoles Xbox. Les rumeurs se faisaient de plus en plus nombreuses à ce sujet, avec même un listing du jeu sur le Microsoft Store qui était apparu ces dernier jours, mais il a fallu attendre la conférence Xbox à l’occasion du Tokyo Game Show pour en avoir la confirmation de la part de Microsoft.

Un nouveau poids lourd pour le Game Pass

C’est donc officiel, Deathloop sera bientôt disponible sur Xbox, presque un an tout pile après sa sortie sur PS5 et PC. Il faut croire que le contrat d’exclusivité ne durait qu’un an entre Bethesda et PlayStation, ce qui veut dire que le jeu d’Arkane débarquera sur Xbox dès le 20 septembre prochain.

Et évidemment, le titre sera directement compris dans le Xbox Game Pass aussi bien sur consoles que sur PC, tout comme il sera bientôt disponible dans le PS Plus Extra. Le jeu sera même disponible en cloud.

De plus, Arkane a annoncé que le jeu allait recevoir de nouvelles mises à jour pour ajouter des ennemis supplémentaires, une fin plus complète, ainsi que du matchmaking cross-plateformes. Ces mises à jour seront gratuites.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce Deathloop, n’hésitez pas à consulter notre test paru l’année dernière.