ReBlade: The Death Spiral : Un nouveau roguelike cyberpunk annoncé par ChillyRoom (Loulan: The Cursed Sand) et Spiral Up Games

Sortie prévue à une date indéterminée sur PC

Prenant place dans un univers cyberpunk intégrant de multiples références à la mythologie chinoise, ce titre nous invitera à contrôler un Synthétique piégé dans une boucle destructrice le condamnant à mourir, encore et encore. Pour briser définitivement ce cycle, nous devrons apprendre méthodiquement à vaincre les ennemis et boss présents sur notre chemin, tout en testant et tirant intelligemment parti des armes, puces et autres améliorations que nous obtiendrons au cours de chaque run. De plus, nous pourrons rencontrer des alliés susceptibles de nous aider dans notre périple à chaque tentative. Un roguelike pur jus en somme !

Rendez-vous à une date indéterminée pour découvrir ReBlade: The Death Spiral sur PC via Steam. Précision importante, aucune traduction française ne semble prévue pour le jeu, malheureusement, au moment d’écrire ces lignes. A suivre.