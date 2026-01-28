ReBlade: The Death Spiral : Un nouveau roguelike cyberpunk annoncé par ChillyRoom (Loulan: The Cursed Sand) et Spiral Up Games
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Si vous portez un intérêt tout particulier aux différentes productions vidéoludiques chinoises qui arrivent sur le marché ces dernières années, alors ReBlade: The Death Spiral est peut-être à ajouter dans votre liste des titres à surveiller. Annoncé plus tôt cette semaine par ChillyRoom, le studio de Shenzhen qui planche aussi sur le développement de Loulan: The Cursed Sand, et l’éditeur singapourien Spiral Up Games (Wandering Sword, Back to the Dawn, Affogato…), il s’agit d’un jeu d’action orienté roguelike qui sortira prochainement sur PC.
Sortie prévue à une date indéterminée sur PC
Prenant place dans un univers cyberpunk intégrant de multiples références à la mythologie chinoise, ce titre nous invitera à contrôler un Synthétique piégé dans une boucle destructrice le condamnant à mourir, encore et encore. Pour briser définitivement ce cycle, nous devrons apprendre méthodiquement à vaincre les ennemis et boss présents sur notre chemin, tout en testant et tirant intelligemment parti des armes, puces et autres améliorations que nous obtiendrons au cours de chaque run. De plus, nous pourrons rencontrer des alliés susceptibles de nous aider dans notre périple à chaque tentative. Un roguelike pur jus en somme !
Rendez-vous à une date indéterminée pour découvrir ReBlade: The Death Spiral sur PC via Steam. Précision importante, aucune traduction française ne semble prévue pour le jeu, malheureusement, au moment d’écrire ces lignes. A suivre.
Cet article peut contenir des liens affiliés