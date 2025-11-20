Reanimal nous plongera dans l’effroi le 13 février 2026, une démo arrive aujourd’hui sur console et plus tard sur Switch 2

Le retour du roi se précise

Tarsier Studios n’aura donc besoin que d’un peu plus de deux mois pour boucler et peaufiner Reanimal, la nouvelle aventure horrifique agrémentée d’énigmes et de plateforme, jouable en solo ou coopération. Le titre est attendu au tournant par les amatrices et amateurs de Little Nightmares, licence orpheline de ses créateurs originaux.

On peut d’ailleurs rappeler que nous sommes particulièrement optimistes après notre deuxième et courte session réalisée à la dernière Gamescom, entre continuité évidente des travaux menés sur LN et LN II, et nouveautés pour tout de même s’en détacher.

Le studio de développement et THQ Nordic en ont profité pour annoncer sur Steam le lancement des précommandes, indiquant que le jeu sera vendu au prix de 39,99 €. Les bonus de précommande comprendront les masques de Tête de mouton et Tête de renard.

Autre bonne nouvelle, une démo arrive dans les prochaines heures sur PS5 et Xbox Series, rejoignant ainsi la démo Steam, toujours d’actualité. En revanche, pour la Switch 2, les précommandes et la démo se rendront disponibles dans un second temps.

Reanimal arrivera donc le 13 février 2026 sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series et Switch 2.