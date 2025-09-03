On a rejoué à REANIMAL, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares, et c’était effrayant

T’es sûr que tu veux éteindre la lumière ?

Notre démo débutait sur une plage, de nuit, au sein d’une ambiance lugubre. Deux enfants sont présents, sans que l’on sache vraiment pourquoi, ainsi que plusieurs coffres sur le sable. Après avoir fouillé plusieurs de ces coffres semi-enterrés pour y trouver une clé, notre coéquipier et nous sommes entrés dans un bâtiment tout aussi accueillant. Après un bref passage dans des égouts nous permettant d’utiliser pour la première fois notre lampe, nous voilà débarqués dans un gros conduit. On le remarque d’emblée dès cet instant, la coopération sera une nouvelle fois au cœur du gameplay collaboratif des jeux Tarsier Studios, comme ce fut le cas chez Little Nightmares I et II.

Durant la séquence suivante, il nous fallait activer une manette puis courir à bâtons rompus (l’occasion d’apprendre le sprint) jusqu’à passer le gros ventilateur alors éteint avant qu’il ne se rallume. Jusqu’ici, rien de bien novateur, et c’est justement l’une des lacunes que l’on pourra d’emblée remarquer avec REANIMAL : cette démo ne réinvente pas la roue. Des énigmes plutôt simples, une succession de tableaux magnifiques contenant quelques actions scriptées et des énigmes pour l’instant pas très originales.

Notre chemin continuant dans cette espèce d’usine, nous tombons sur un homme qui ferme un rideau métallique. Qui est cet homme ? Mystère. Mais c’est aussi le moment d’admirer les somptueux effets de lumière et volumétriques, rendant compte de la poussière de cet endroit sinistre et poisseux. Un véritable tour de force de modélisation et de travail sur l’ambiance générale qui est assurément à saluer, tout comme le travail sonore, bien que sommaire, qui tombe juste à tout moment.

Une ambiance forcément assurée par la présence d’apparitions mystérieuses, probablement réelles, notamment derrière une grille dans l’usine (qui nous demande d’ailleurs de partir tant que c’est encore possible, voyez l’hospitalité), ou encore dans une plaine plus ouverte par la suite. Dans la salle suivant cette grille, il nous aura fallu remettre en marche un gros tuyau rotatif, puis traverser en sécurité pour l’arrêter avec un bouton le temps que le deuxième joueur passe, avant que ce dernier ne mette en place une planche pour permettre au premier d’avancer à son tour.

Au niveau de la palette de mouvements de nos personnages, en plus de pouvoir sauter, sprinter, s’accroupir et manier une lampe, nos héros peuvent aussi s’aider à grimper des pans de murs trop hauts grâce à une courte échelle improvisée, façon Brothers: A Tale of Two Sons. Le jeu collaboratif n’est pas innocent au rayon des inspirations, et les habitués du genre ne seront pas dépaysés. D’autant plus que pour la première fois pour un jeu de ce type chez Tarsier, vous pouvez jouer en solo avec une IA, mais aussi en coopération locale avec quelqu’un sur votre canapé, ou en ligne.

Tout seul, c’est bien, mais à deux, c’est encore mieux

C’est d’ailleurs comme cela que les développeurs nous ont présenté leur aventure : « je vous interdis d’y jouer seul ». Pour l’équipe de Tarsier Studios, REANIMAL est un peu à jouer en collaboration pour décupler les sensations et les réactions tout en pouvant compter les uns sur les autres.

En sortant de cette usine mystérieuse à la poursuite de la jeune fille derrière la grille, nous sommes tombés sur une voie de chemin de fer en piteux état. Après avoir bien fouillé pour obtenir quelques récompenses (le jeu vous demandera donc de bien fouiller partout pour tous les secrets), nous avons pu accéder à un chariot de train non fonctionnel. Pour récupérer une roue manquante, il nous aura fallu infiltrer un bâtiment en suivant le grand homme aux pratiques… étonnantes, pour y trouver une ventouse pour toilettes et une clé cachée sur un corps dans ces mêmes toilettes. On vous avait prévenu, ambiance bizarroïde.

Avec cette clé, direction un autre bâtiment où vous attend la dernière roue du chariot, mais aussi de mystérieuses créatures qui se sont mises à nous poursuivre jusqu’à la sortie du bâtiment en courant. Une fois en sécurité, le chariot devait être manipulé par les deux personnages, en soulevant le joystick ou en l’abaissant à tour de rôle et en rythme, le temps de progresser sur les rails jusqu’à une sorte de gare désaffectée tout aussi flippante.

C’est ici que sont apparues les mécaniques d’infiltration, pour tenter d’échapper à la vigilance de l’homme aperçu plus tôt. Les banquettes de sièges du train nous ont d’ailleurs bien aidés à surmonter cette épreuve. Une fois la voie libre, déambuler jusqu’à se faire repérer puis fuir en sautant et en grimpant sur les wagons en train de s’effondrer ont fini par achever cette démo à la fin survoltée et à l’ambiance maîtrisée.

Suite à cette courte session sur REANIMAL, nous restons très emballés à l’idée de parcourir le reste de cet univers étrange et angoissant. Le jeu semble proposer une atmosphère bien ancrée dans l’épouvante et les jumpscares bien sentis, tout en s’appliquant à une technique très carrée, certes très scriptée, genre oblige, mais toujours très bien exécutée, tout comme les différents angles de caméra assez fixes malgré un jeu en 3D, et la profondeur de champ utilisée, qui changent vraiment des jeux Little Nightmares. Reste à juger de la répétitivité des situations pour voir si REANIMAL saura contrer la licence déjà bien installée créée par les mêmes développeurs, Little Nightmares, et dont le troisième opus, développé cette fois par Supermassive Games, est attendu dans quelques semaines. REANIMAL est prévu pour début 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2.