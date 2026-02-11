Test REANIMAL – Un après Little Nightmares convaincant pour Tarsier Studios ?

7.5

Durée de vie

Histoire principale

6 heures

Collectionneur

12 heures

Jaquette de Reanimal
Reanimal
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 13/02/2026

  • Graphiquement superbe, avec une mise en scène de qualité
  • De la coopération satisfaisante, facile d'accès
  • Un monde dérangeant à souhait, cohérent, et immersif
  • Toujours son lot de petits secrets et collectibles à dénicher
  • Un gameplay action plus souple que dans Little Nightmares II...
  • ... tandis que le sentiment de fragilité et de peur s'atténue légèrement
  • Des couacs, des bugs de script et même un risque de softlock agaçants
  • La perspective une fois encore trompeuse à plusieurs reprises
7.5

Sans être aussi haletant que Little Nightmares II, sûrement l’ouvrage le plus réussi de Tarsier à ce jour, REANIMAL signe un retour du studio suédois dans la lignée de son passé créatif. Une direction artistique toujours aussi superbe que repoussante, une mise en scène une fois encore de haute volée et une belle immersion appuyée par un monde cohérent légitiment l’attente nourrie auprès des fans de Six et Mono. L’arrivée de la coopération apporte sans conteste un supplément d’âme à une expérience lorgnant tout de même parfois un petit peu plus du côté de l’action, au détriment d’une ambiance horrifique à l’impact émotionnel moins marquant dans ses séquences de jeu. Une copie entachée de surcroit par des défauts historiques comme les imprécisions régulières qu’impliquent les jeux de perspective. Malgré tout, en tant qu’expérience horrifique à partager, REANIMAL démontre son efficacité, et on reste très curieux de voir ce que les futurs chapitres en DLC nous réservent.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

