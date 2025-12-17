Reanimal passe gold, le jeu de Tarsier Studios arrivera donc bien à temps

Rendez-vous en février pour le coup d’effroi

Le statut « gold master » dans la vie d’un jeu vidéo est aussi symbolique qu’important puisqu’il signifie que son développement est complètement terminé et qu’il s’apprête à se concrétiser par le pressage de sa version disque. Autrement dit, et dixit l’éditeur THQ Nordic, Reanimal sortira comme prévu à la mi-février 2026.

Congratulations to Tarsier Studios! #REANIMAL has officially gone gold!REANIMAL will release on February 13th, 2026 and you can Pre-Order now! — THQ Nordic (@thqnordic.com) 2025-12-16T15:03:55.063Z

Il s’agit donc d’une très bonne nouvelle pour la création de Tarsier Studios qui, on le rappelle, sera dans la même lignée que ce que l’on a pu connaître avec la série Little Nightmares, avec ses petites subtilités et une dimension coopération toujours au cœur de l’expérience.

On lui souhaite tout de même davantage d’inspiration et une meilleure maîtrise que le troisième épisode de la licence de Bandai Namco. En tout cas, notre aperçu lors de la dernière Gamescom ainsi que la démo rendue publique ont de quoi donner envie.

Réponse le 13 février 2026, jour de la sortie de Reanimal sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series et Switch 2.