Rayman 30th Anniversary Edition a été listé en Australie sur PS5 et Switch

Le tout premier jeu remasterisé ?

Même s’il manque à beaucoup, le blondinet le plus connu du platforming n’a heureusement pas disparu définitivement des radars. Depuis fin 2024, on sait qu’un remake répondant au nom de code Project Steambot a pris ses racines du côté d’Ubisoft Milan, avant que l’on apprenne qu’Ubisoft Montpellier participe également au « futur de la licence ». Et tandis que les rumeurs vont bon train sur l’identité de ce remake — et qui serait Rayman Legends selon Tom Henderson — le Rayman 30th Anniversary Edition qui nous intéresse ici est en réalité autre chose.

Il s’agirait de la concrétisation d’un autre projet, appelé cette fois Iceman, toujours selon Henderson. Censé sortir assez rapidement et avant Steambot, le listing précoce de Rayman 30th Anniversary Edition sur PS5 et Switch du côté du site officiel de classification australienne pourrait donc concorder.

Mais alors, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, sans fabuler, il pourrait tout simplement s’agir d’un retour sur actuelle génération du tout premier Rayman, sorti initialement sur PlayStation et… Jaguar. Et justement, sur le listing, on retrouve Atari en tant que développeur et éditeur. Un autre nom est familier en la présence de U&I Entertainment, distributeur de versions physiques pour Atari, mais aussi Ubisoft, comme avec The Rogue Prince of Persia.

Alors remaster façon Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition ou bien, plus probable, simple portage avec des améliorations de qualité de vie afin d’assouplir l’expérience redoutable de l’époque ? Gardons les traditionnelles pincettes et tout ceci s’éclaircira de toute manière avec de véritables annonces que l’on espère imminentes, mais l’idée de retrouver les origines de Rayman sur consoles actuelles a de quoi réjouir.