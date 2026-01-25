Rayman 30th Anniversary Edition a été listé en Australie sur PS5 et Switch

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Fauchinou

Rédigé par

0

Parmi les licences encore dans le coup après l’annonce des détails de la restructuration d’Ubisoft, Rayman a visiblement toujours sa carte à jouer via la Creative House 4. Depuis plusieurs mois déjà et des rumeurs autour du 30ᵉ anniversaire impliquant notamment un remake officieux, les prochaines aventures du héros culte des années fin 90-début 2000 semblent se dessiner, mais pas forcément d’une manière encore très claire. En effet, le listing d’un certain Rayman 30th Anniversary Edition a été effectué en Australie, signe que des nouvelles pourraient arriver bientôt.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Rayman
Rayman
pc
ps vita
3ds
ps3
psp
ds
gameboyadvance
gameboy color
gameboy
playstation one

Date de sortie : 15/12/1995

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

À l’occasion des 30 ans de Rayman, Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier confirment travailler sur le prochain jeu

pc
ps vita
3ds
ps3
psp
ds
gameboyadvance
gameboy color
gameboy
playstation one
Image d\'illustration pour l\'article : À l’occasion des 30 ans de Rayman, Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier confirment travailler sur le prochain jeu

Origin Story #9 : Rayman, une grande icone de l’ère PlayStation !

Image d\'illustration pour l\'article : Origin Story #9 : Rayman, une grande icone de l’ère PlayStation !

Le prototype de Rayman sur Super Nintendo est disponible !

snes
Image d\'illustration pour l\'article : Le prototype de Rayman sur Super Nintendo est disponible !

Rayman et Just Dance apportent un vent de fraîcheur dans le Uno

pc
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Rayman et Just Dance apportent un vent de fraîcheur dans le Uno
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

New Super Lucky’s Tale débarquera sur PlayStation 5 dès le mois de mars
pc
ps5
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : New Super Lucky’s Tale débarquera sur PlayStation 5 dès le mois de mars
Rayman 30th Anniversary Edition a été listé en Australie sur PS5 et Switch
pc
ps vita
3ds
ps3
psp
ds
gameboyadvance
gameboy color
gameboy
playstation one
Image d\'illustration pour l\'article : Rayman 30th Anniversary Edition a été listé en Australie sur PS5 et Switch
35 jeux en monde ouvert à venir en 2026 et au-delà
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 35 jeux en monde ouvert à venir en 2026 et au-delà
Highguard sort du silence et annonce un Showcase pour son lancement ce 26 janvier
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Highguard sort du silence et annonce un Showcase pour son lancement ce 26 janvier
Fortnite Chapitre Sept Saison 1 : Nouveau mode de jeu, Collaborations, Lore… Toutes les nouveautés de la mise à jour 39.30
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre Sept Saison 1 : Nouveau mode de jeu, Collaborations, Lore… Toutes les nouveautés de la mise à jour 39.30
Pour la première fois, Battlefield a surpassé Call of Duty dans les ventes annuelles aux Etats-Unis
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Pour la première fois, Battlefield a surpassé Call of Duty dans les ventes annuelles aux Etats-Unis
Dépêchez-vous, vous pouvez essayer Avatar: Frontiers of Pandora gratuitement pendant quelques jours
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Dépêchez-vous, vous pouvez essayer Avatar: Frontiers of Pandora gratuitement pendant quelques jours
Crisol: Theater of Idols sortira dans quelques jours sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crisol: Theater of Idols sortira dans quelques jours sur PC, PS5 et Xbox Series X/S
EA Sports FC 26 dévoile les Mentions Honorables TOTY
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile les Mentions Honorables TOTY
Xbox confirme que Forza Horizon 6 n’aura pas droit à des doublages français
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox confirme que Forza Horizon 6 n’aura pas droit à des doublages français
Fable : Le studio donne plus de détails sur la taille de la carte et le système de moralité
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fable : Le studio donne plus de détails sur la taille de la carte et le système de moralité
Arknights: Endfield compte déjà 30 millions de téléchargements, le studio promet des améliorations et offre un cadeau
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Arknights: Endfield compte déjà 30 millions de téléchargements, le studio promet des améliorations et offre un cadeau
Chez Game Freak, seule une petite équipe travaille sur Beast of Reincarnation
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Chez Game Freak, seule une petite équipe travaille sur Beast of Reincarnation
Un autre Nintendo Direct est prévu autour du film Super Mario Galaxy, rendez-vous ce 25 janvier
Image d\'illustration pour l\'article : Un autre Nintendo Direct est prévu autour du film Super Mario Galaxy, rendez-vous ce 25 janvier
La saison 2 de la série Fallout est déjà reconnue comme étant un grand succès pour Amazon
Image d\'illustration pour l\'article : La saison 2 de la série Fallout est déjà reconnue comme étant un grand succès pour Amazon
Nioh 3 se montre en long et en large avant la sortie de sa démo, avec 17 minutes de gameplay
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Nioh 3 se montre en long et en large avant la sortie de sa démo, avec 17 minutes de gameplay
Street Fighter 6 : Alex prépare toutes ses prises de catch avant son arrivée le 17 mars
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Street Fighter 6 : Alex prépare toutes ses prises de catch avant son arrivée le 17 mars
Code Vein 2 vous laisse créer votre personnage en avance avec une brève démo disponible dès maintenant
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Code Vein 2 vous laisse créer votre personnage en avance avec une brève démo disponible dès maintenant
Bubsy 4D viendra s’agiter le 22 mai sur PC et consoles, avec une édition physique réservée aux Switch
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Bubsy 4D viendra s’agiter le 22 mai sur PC et consoles, avec une édition physique réservée aux Switch
Beast of Reincarnation : Gameplay, histoire, horizon de sortie, voici les dernières infos sur le prochain jeu de Game Freak
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Beast of Reincarnation : Gameplay, histoire, horizon de sortie, voici les dernières infos sur le prochain jeu de Game Freak
Double Fine (Psychonauts, Keeper) dévoile Kiln, son prochain jeu qui vous fait incarner… un vase
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Double Fine (Psychonauts, Keeper) dévoile Kiln, son prochain jeu qui vous fait incarner… un vase
Fable sortira à l’automne 2026 sur PC, Xbox Series et PS5, tout savoir sur le RPG
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fable sortira à l’automne 2026 sur PC, Xbox Series et PS5, tout savoir sur le RPG
Forza Horizon 6 : Date de sortie, gameplay… Tout ce qu’il faut savoir
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Forza Horizon 6 : Date de sortie, gameplay… Tout ce qu’il faut savoir
GreedFall 2: The Dying World atteint la fin de son early access en annonçant sa sortie définitive pour le 12 mars
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : GreedFall 2: The Dying World atteint la fin de son early access en annonçant sa sortie définitive pour le 12 mars