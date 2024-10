Un remake de Rayman serait en développement chez Ubisoft avec le retour de Michel Ancel en consultant

Un climat particulier pour ce remake

L’information en question nous vient d’Insider Gaming, avec lequel on fera toujours attention, mais elle a depuis été confirmée par Gautoz du média Origami. Elle fait suite à l’annonce de la dissolution de l’équipe en charge de Prince of Persia: The Lost Crown, puisque cette équipe aurait été dispatchée sur trois projets différents. Le premier serait Beyond Good & Evil 2, tandis que le deuxième serait le prochain jeu de la série Ghost Recon. Le troisième ne serait autre que Rayman Remake, répondant au nom de code Project Steambot, en grande partie chapeauté par Ubisoft Milan (Mario + Lapins Crétins).

Il est également rapporté que Michel Ancel officierait ici en tant que consultant, ce qui n’aurait pas manqué de soulever des vives inquiétudes. Pour rappel, le créateur du personnage avait pris ses distances avec Ubisoft suite à la publication de témoignages relatant de la direction toxique qu’il avait mis en place. Même s’il ne reprend ici qu’un rôle de consultant qui ne l’amènera probablement pas à rencontrer toutes les équipes, ce choix n’est pas forcément bien accueilli.

Autant dire qu’on est loin d’une production aussi « saine » que ce que semblait être Prince of Persia: The Lost Crown, et si l’on a (très) hâte de voir Rayman revenir, on ne pourra pas s’empêcher de douter du processus.